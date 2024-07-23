УЕФА исключил украинский клуб «Днепр-1» из участников Лиги конференций

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» получил два технических поражения от венгерской команды «Академия Пушкаша» и был исключен из второго квалификационного раунда Лиги конференций решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое опубликовано 22 июля на сайте организации.
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