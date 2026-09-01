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Kast запускает бизнес-платформу на основе стейблкоинов после привлечения $80 млн.

Kast запускает бизнес-платформу на основе стейблкоинов после привлечения $80 млн.

Компания в области платежей с использованием стейблкоинов Kast запустила платформу, объединяющую бизнес-счета, платежные карты, трансграничные переводы и доходные балансы на основе стейблкоинов.

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