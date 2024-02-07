В Пензенской области состоится VIII Аграрный форум

В Пензенском государственном аграрном университете 7 февраля пройдет VIII Аграрный форум. Участие в мероприятии примут сельскохозяйственные производители региона, руководители передовых семеноводческих хозяйств области, представители дилерских компаний, областных и федеральных ведомств.
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