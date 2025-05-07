«Вашингтон» уступил дома «Каролине» в овертайме в 1-м матче серии 2-го раунда, ведя 1:0 в середине 3-го периода

К 50-й минуте «Кэпиталс» вели дома со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Алексея Протаса, но сначала Логан Станковен сравнял счет, а на 64-й минуте защитник Джейккоб Слэвин с передачи Дмитрия Орлова принес «Харрикейнс» волевую победу.
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