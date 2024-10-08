Умерла мать Уитни Хьюстон, певица Сисси Хьюстон

Двукратная обладательница премии "Грэмми" ушла на 92-м году жизни.Мать Уитни Хьюстон, которая умерла в 2012 году в возрасте 48 лет из-за утопления в ванне, спровоцированного заболеванием сердца и употреблением кокаина, Сисси Хьюстон умерла в 91 год.