Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

До «Голубого призрака» на Луну садился еще частный аппарат IM-1. Однако при прилунении он перевернулся, из-за чего солнечные батареи не смогли нормально работать, и штатная программа миссии не была реализована.
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