Первая встреча после супербитвы в полуфинале.11 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча, а самой яркой вывеской обладает противостояние «Ак Барса» и «Металлурга» — недавних соперников по плей-офф.