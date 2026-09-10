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Разин вернется в Казань и отомстит за крах в плей-офф. Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург»

Разин вернется в Казань и отомстит за крах в плей-офф. Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург»

Первая встреча после супербитвы в полуфинале.11 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча, а самой яркой вывеской обладает противостояние «Ак Барса» и «Металлурга» — недавних соперников по плей-офф.

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