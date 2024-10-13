В Курской области уничтожен опытный образец американского лазерного оружия

Юрий Ильинов

Трамп допустил начало третьей мировой войны Трамп допустил начало третьей мировой войны через три месяца Выступая на митинге перед сторонниками в штате Калифорния, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не исключает начала глобального военного конфликта. По его мнению, третья мировая война может начаться уже через три месяца. Об этом сообщает RSBN. «Я беспокоюсь о следующих трёх-четырёх месяцах, потому что мы можем оказаться на пороге мировой войны из-за людей, которые сейчас находятся в правительстве», заявил политик. Трамп также добавил, что если одержит победу на предстоящих президентских выборах, то сможет урегулировать украинский конфликт и положить конец хаосу на Ближнем Востоке. Напомним, в конце сентября этого года Трамп заявил, что способен предотвратить третью мировую. По его мнению, конфликт на Украине необходимо остановить, иначе «эта война никогда не закончится».