Основатель Megaupload Ким Шмитц: война на Ближнем Востоке станет концом Израиля

Если эскалация на Ближнем Востоке приведет к войне, то это станет «концом Израиля». Такое заявление в соцсети X сделал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
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