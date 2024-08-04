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Основатель Megaupload Ким Шмитц: война на Ближнем Востоке станет концом Израиля

Основатель Megaupload Ким Шмитц: война на Ближнем Востоке станет концом Израиля

Если эскалация на Ближнем Востоке приведет к войне, то это станет «концом Израиля». Такое заявление в соцсети X сделал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

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