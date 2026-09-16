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Царьград

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Кубань направит 3,5 млрд рублей на молодежную политику до 2030 года

Кубань направит 3,5 млрд рублей на молодежную политику до 2030 года

На ближайшем пленарном заседании Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты рассмотрят проект государственной программы «Молодежь Краснодарского края».

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