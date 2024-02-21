Си Цзиньпин председательствовал на 4-м заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ

Пекин, 21 февраля /Синьхуа/ -- Во второй половине дня 19 февраля генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин председательствовал на 4-м заседании возглавляемой им Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, на котором были рассмотрены и приняты "Замечания о реформировании системы земельного управления в целях увеличения возможностей по обеспечению предложения земельных участков для высококачественного развития регионов, имеющих конкурентные преимущества", "Замечания о стимулировании всеобъемлющей "зеленой" трансформации в социально-экономическом развитии", "Замечания о дальнейшем укреплении потенциала управления чрезвычайными ситуациями на низовом уровне", "Замечания об ускоренном формировании базовых институтов, поддерживающих всесторонние инновации", "Отчет о работе Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ за 2023 год" и "Основные задачи Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ на 2024 год".