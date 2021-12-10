Сергей Газаров. Сделка с Табаковым Потерял жену и воспитывал сыновей один. Счастье во втором браке. Как живет артист?

Сергей Газаров — советский и российский актёр театра и кино. Кроме актерской деятельности он добился успехов как режиссер, продюсер и даже бизнесмен — у артиста есть собственный ресторан.
Популярные статьи
- Никола де Шамфор о двух вещах, приняв которые, ваша жизнь точно изменится к лучшему, и как он к этому пришёл
- 7 безошибочных фактов, которые говорят, что вы нашли правильную женщину
- Почему любой мужчина должен очень сильно насторожиться, если его женщина совершила эти 3 проступка. Узнайте о чём идёт речь тут
Свежие комментарии