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Сергей Газаров. Сделка с Табаковым Потерял жену и воспитывал сыновей один. Счастье во втором браке. Как живет артист?

Сергей Газаров. Сделка с Табаковым Потерял жену и воспитывал сыновей один. Счастье во втором браке. Как живет артист?

Сергей Газаров — советский и российский актёр театра и кино. Кроме актерской деятельности он добился успехов как режиссер, продюсер и даже бизнесмен — у артиста есть собственный ресторан.

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