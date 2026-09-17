Как «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита», а петербуржцы спустя год вернули чемпионство

2 мая 2027 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграют два последних чемпиона России, поэтому билеты на футбол «Зенит» — «Краснодар» на такую встречу лучше оформить заблаговременно.
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