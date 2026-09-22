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Царьград

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Сочи предупреждает туристов о сильных дождях и эвакуации 23-24 сентября

Сочи предупреждает туристов о сильных дождях и эвакуации 23-24 сентября

Власти Сочи призывают туристов 23 и 24 сентября покинуть пляжи и кемпинги: ожидаются сильные дожди и ливни.

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