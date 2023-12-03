Fortnite Severs сейчас не работает? Когда мы сможем сыграть снова сегодня — 2/3 декабря 2023 г.

Игроки задаются вопросом, почему серверы Fortnite сейчас не работают и когда они снова заработают. Fortnite Chapter 4: Season OG недавно завершился живым мероприятием Big Bang, в котором участвовали Эминем, Lego, а также предварительный просмотр режима гонок и музыкальной игры.
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