Fortnite Severs сейчас не работает? Когда мы сможем сыграть снова сегодня — 2/3 декабря 2023 г.

Игроки задаются вопросом, почему серверы Fortnite сейчас не работают и когда они снова заработают. Fortnite Chapter 4: Season OG недавно завершился живым мероприятием Big Bang, в котором участвовали Эминем, Lego, а также предварительный просмотр режима гонок и музыкальной игры.