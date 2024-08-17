ВОЛШЕБНЫЕ НОЖНИЦЫ.

Даже в обычных повседневных предметах может заключаться необычная сила. Мы редко задумываемся о том, когда и где появились эти вещи, для чего изначально предназначались и как исконно выглядели в момент творения.
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