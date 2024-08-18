Какова вероятность отставок в руководстве Минобороны после Курска

Ожидаемые обществом отставки в Минобороны после прорыва ВСУ в Курскую область маловероятны. Об этом в эфире телеканала «RTVI» заявил основатель проекта «Рыбарь» экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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