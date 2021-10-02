Спички - не игрушка

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Эрдоган улетел от Путина и мощно разнёс Вашингтон

Эрдоган улетел от Путина и мощно разнёс Вашингтон

Загнанный Россией в угол в Идлибе, турецкий президент, похоже, пытается задобрить Путина потенциальными оборонными сделками.

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Анатолий Селиванов
этот Болтун еще тот восточный невежда - договорился с пиндосами, что будет сонного джо и его стаю ругать (вы мол Не реагируйте - это я Путина обманываю). а сам чуть что нож в спину России занесет ( у нас уже был прецендент, когда сталин убийце гитлеру поверил - итог: доползли до Москвы и десятки миллионов погибших военных и мирных граждан СССР)....
Сергей Федосеев
...интересно, а они после встречи буханули, или приложились к кальяну...

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