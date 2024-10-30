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Турецкий электрический подводный беспилотник STM NETA 300

Турецкий электрический подводный беспилотник STM NETA 300

Турецкая компания STM представила свой первый необитаемый подводный аппарат NETA 300. В ближайшем будущем он освоит поиск и обнаружение мин, а в дальнейшем планируется расширить круг решаемых задач.

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