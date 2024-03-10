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Захарова: Байден не может сдерживать в себе то, что США опозорились с Украиной

Захарова: Байден не может сдерживать в себе то, что США опозорились с Украиной

Американский президент Джо Байден не может сдерживать в себе то, что Соединенные Штаты опозорились с Украиной.

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Комментарии
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Юрий Астахов
Что значит &quot;кроваво опозорились...&quot; Кто из них потерял хоть каплю крови? Чужими руками и потерями США готовы воевать долго, и позор им не ведом. А вот удар по харе они бы поняли, как во Вьетнаме, или Афгане.
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20 час.
Степан Иванов
Некоторые из наших международников смелы только на российских СМИ, для населения: &quot;вот западники такие-сякие сволочи, нехорчелы. Вот мы им зададим!!! Мы им припомним.  А за границей слова крепкого не скажут &quot;нашим                  &quot; и ещё извинятся, подскажут. как выйти из положения: &quot;может быть украинцы нечаянно сбили наш самолёт с военнопленными, и так бывает&quot;.  Я бы хотел слышать так &quot;если хоть один самолёт залетит на Украину из-за её границы против России, то немедленно выпустивший его аэродром будет разбит вдребезги&quot;.
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18 час.

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