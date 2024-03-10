Захарова: Байден не может сдерживать в себе то, что США опозорились с Украиной

Что значит "кроваво опозорились..." Кто из них потерял хоть каплю крови? Чужими руками и потерями США готовы воевать долго, и позор им не ведом. А вот удар по харе они бы поняли, как во Вьетнаме, или Афгане.

Степан Иванов

Некоторые из наших международников смелы только на российских СМИ, для населения: "вот западники такие-сякие сволочи, нехорчелы. Вот мы им зададим!!! Мы им припомним. А за границей слова крепкого не скажут "нашим " и ещё извинятся, подскажут. как выйти из положения: "может быть украинцы нечаянно сбили наш самолёт с военнопленными, и так бывает". Я бы хотел слышать так "если хоть один самолёт залетит на Украину из-за её границы против России, то немедленно выпустивший его аэродром будет разбит вдребезги".