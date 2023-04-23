Парламентская газета

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У кого из россиян остались сутки, чтобы подать налоговую декларацию

У кого из россиян остались сутки, чтобы подать налоговую декларацию

Остался один день для того, чтобы отчитаться перед налоговой о доходах. Какие декларации и кто должен подать к 25 апреля, у кого есть еще время до конца месяца, и что будет, если не сдать отчетность вовремя, разбиралась «Парламентская газета».

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