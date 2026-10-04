МИД Ирана обсуждает возможный выход из ДНЯО на экспертном уровне

Тегеран обсуждает выход из ДНЯО, но пока остается его участником. Представитель МИД Ирана Багаи подчеркнул, что окончательное решение не принято.
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