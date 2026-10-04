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Царьград

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МИД Ирана обсуждает возможный выход из ДНЯО на экспертном уровне

МИД Ирана обсуждает возможный выход из ДНЯО на экспертном уровне

Тегеран обсуждает выход из ДНЯО, но пока остается его участником. Представитель МИД Ирана Багаи подчеркнул, что окончательное решение не принято.

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