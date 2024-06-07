Губернатор Василий Анохин встретился с главой минсельхоза России Оксаной Лут

Губернатор Смоленской области обсудил с главой минсельхоза вопросы развития сельских территорий и смоленского АПК Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил вопросы развития сельских территорий и смоленского АПК с главой Минсельхоза России Оксаной Лут.
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