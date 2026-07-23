Задержан организатор крупнейшей в России схемы «бумажного» НДС

Предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой схемы «бумажного» НДС Александр Осин задержан за границей в ходе совместной операции Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов с поддержкой Генеральной прокуратуры, сообщили силовые структуры 23 июля 2026 года.
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