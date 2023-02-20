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Марочко: ВСУ использует тактику беспокоящего огня на Купянском и Краснолиманском направлениях

Марочко: ВСУ использует тактику беспокоящего огня на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направления украинские боевики активно используют тактику ведения беспокоящего огня.

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