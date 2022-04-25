Мировое обозрение

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Воевать так воевать ...мирные предложения были отвергнуты западом и их бандеровскими псами по локоть в крови ...так ч...Российская армия ...
  • Секушин Леонид
    Ковбасюк-он и в Африке-Ковбасюк!В Фонтанке Одесск...
  • W357 Ц753W357
    Где сводки где карты опять туфта ахтора.Российская армия ...

Лавров: НАТО вступает в прокси-войну с Россией, вооружая Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну (опосредованная война).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх