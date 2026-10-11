«Колорадо Рэпидс» «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: стартовые составы команд на матч МЛС, 11 октября 2026 года

«Колорадо Рэпидс» и «Сан-Хосе Эрткуэйкс» объявили стартовые составы на матч МЛС, который состоится 11 октября 2026 года на «Дикс Спортинг Гудс Парк».
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