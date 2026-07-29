"Напряженность нарастала". В барнаульском зоопарке нутрии подкинули головоломку с тазиком

Такого жестокого финала сотрудники не ожидали «Комедия? Драма? Трагедия? Каждый зритель увидит в этом видео свой жанр! На протяжении всего ролика напряжение только растет», — такими словами сотрудники барнаульского зоопарка описали происходящее на видео.