"Напряженность нарастала". В барнаульском зоопарке нутрии подкинули головоломку с тазиком

Такого жестокого финала сотрудники не ожидали «Комедия? Драма? Трагедия? Каждый зритель увидит в этом видео свой жанр! На протяжении всего ролика напряжение только растет», — такими словами сотрудники барнаульского зоопарка описали происходящее на видео.
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