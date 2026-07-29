Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

"Напряженность нарастала". В барнаульском зоопарке нутрии подкинули головоломку с тазиком

"Напряженность нарастала". В барнаульском зоопарке нутрии подкинули головоломку с тазиком

Такого жестокого финала сотрудники не ожидали «Комедия? Драма? Трагедия? Каждый зритель увидит в этом видео свой жанр! На протяжении всего ролика напряжение только растет», — такими словами сотрудники барнаульского зоопарка описали происходящее на видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии