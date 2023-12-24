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Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Avia.pro - Новости Проблемы начались с требований со стороны мигрантов из Средней Азии и Закавказья, которые находятся в ряде подмосковных школ.

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Комментарии
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radiofree RF
А давайте отменим все праздники в угоду мигрантам,мы толерантное государство.Жили при Сталине без нового года и сейчас проживём!!!!!
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1 час.
Alex Nемо
К моему удивлению кое-кто в ответ на мои комментарии обвиняет меня в излишней жёсткости по отношению к тем безграмотным мигрантам которые требуют отмены празднования Нового года ПО РЕЛИГИОЗНЫМ якобы причинам.  Ну что же, давайте разбираться что же такое Новый год!  В России начало года 1 января введено первым российским императором Петром I в 1699 году и НИКАКОГО отношения не имело к религии или тем более к религиозным праздникам!  Таким образом те кто требует отмены этого праздника требуют отмены государственного праздника, а значит и изменения устройства государства Российского! Надеюсь теперь всем понятна моя жесткость в отношении тех кто поднимает этот вопрос.  Во-первых, строго говоря, это обозначено как в Конституции РФ, так и в УК РФ, что подобные требования должны рассматриваться как призыв, как минимум к экстремизму, как максимум к свержению действующего правительства! Во-вторых чётко и однозначно показывает абсолютную религиозную безграмотность не только в христианских и православных праздниках, но и в мусульманских законах! Именно поэтому я лично считаю что таким людям не место в России и они подлежат немедленной депортации в полном составе отцов, дедов, внуком и т.д. немедленно после того как подобные люди заявили о том что ГОСУДАРСТВЕННЫЙ праздник оскорбляет их религиозные чувства! Вот что особо меня удивляет это факт того что учителя не в состоянии объяснить требовательщикам чего именно они требую и какими должны будут быть последствия для них и их семей.
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53 мин.
Alex Nемо
Не правда. При И. В. Сталине празднование Нового Года и не запрещалось и не отменялось. Более того с определённого момента ему был возвращён статус государственного праздника.
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45 мин.

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