Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Alex Nемо

К моему удивлению кое-кто в ответ на мои комментарии обвиняет меня в излишней жёсткости по отношению к тем безграмотным мигрантам которые требуют отмены празднования Нового года ПО РЕЛИГИОЗНЫМ якобы причинам. Ну что же, давайте разбираться что же такое Новый год! В России начало года 1 января введено первым российским императором Петром I в 1699 году и НИКАКОГО отношения не имело к религии или тем более к религиозным праздникам! Таким образом те кто требует отмены этого праздника требуют отмены государственного праздника, а значит и изменения устройства государства Российского! Надеюсь теперь всем понятна моя жесткость в отношении тех кто поднимает этот вопрос. Во-первых, строго говоря, это обозначено как в Конституции РФ, так и в УК РФ, что подобные требования должны рассматриваться как призыв, как минимум к экстремизму, как максимум к свержению действующего правительства! Во-вторых чётко и однозначно показывает абсолютную религиозную безграмотность не только в христианских и православных праздниках, но и в мусульманских законах! Именно поэтому я лично считаю что таким людям не место в России и они подлежат немедленной депортации в полном составе отцов, дедов, внуком и т.д. немедленно после того как подобные люди заявили о том что ГОСУДАРСТВЕННЫЙ праздник оскорбляет их религиозные чувства! Вот что особо меня удивляет это факт того что учителя не в состоянии объяснить требовательщикам чего именно они требую и какими должны будут быть последствия для них и их семей.