Мы соседи по планете

4 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ФАНАТИЗМ УЖЕ БЕЗУМИЕ !!!!Безумные поступки...
  • Валерий Подгузов
    Изумительно всё и всех запутали. Рисунки забавные. К сожалению, найдутся читатели, которые посчитают дураками себя, а...Один атом излучил...
  • Olga Tikhonova
    А кто-то занимался отсроченным эффектом от прививок для женщин и детей?Канадцы подтверди...

Альберто Варгас — художник, который сделал пин-ап трендом

Альберто Варгас — художник, который сделал пин-ап трендом

Среди всех жанров современного изобразительного творчества пин-ап можно считать самым народным. Картины в плакатном стиле, с красивыми, нередко раздетыми девушками, не претендуют на звание высокого искусства, но при этом нравятся почти всем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх