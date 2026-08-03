В крымских горах турист попал в непроходимое место и был спасен

Мужчина, отправившийся в горы в одиночку, застрял на непроходимом скальном участке в полной темноте. Группа «Крым-Спас» искала пропавшего четыре часа, пока в 01:35 не обнаружила его в верховьях реки Алака на скальных полках (район села Лучистое Алуштинского административного округа).
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