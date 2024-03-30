Успел спасти семью в «Крокусе», но сам погиб: что известно о полковнике ГРУ Ирэн ОрлонскаяКомандир спецназа ГРУ Генштаба России, полковник Тимур Мясников, стал жертвой теракта, случившегося в Крокус Сити Холл.
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