Успел спасти семью в «Крокусе», но сам погиб: что известно о полковнике ГРУ

Виктор Полуэктов

Это не просто судьба такая. Но прямая иллюстрация того, что война запада против нас предельно всерьёз и уже не ограничена ЛБС и вообще прифронтовой зоной. Не зря священник на видео прямо говорил: населению России следует проснуться, наконец.