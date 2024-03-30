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Успел спасти семью в «Крокусе», но сам погиб: что известно о полковнике ГРУ

Успел спасти семью в «Крокусе», но сам погиб: что известно о полковнике ГРУ

Успел спасти семью в «Крокусе», но сам погиб: что известно о полковнике ГРУ Ирэн ОрлонскаяКомандир спецназа ГРУ Генштаба России, полковник Тимур Мясников, стал жертвой теракта, случившегося в Крокус Сити Холл.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Это не просто судьба такая. Но прямая иллюстрация того, что война запада против нас предельно всерьёз и уже не ограничена ЛБС и вообще прифронтовой зоной. Не зря священник на видео прямо говорил: населению России следует проснуться, наконец.
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