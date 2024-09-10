Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области помогли потушить горящий автомобиль

Наряд дорожно-патрульной службы МУ МВД России «Волгодонское» в составе старшего лейтенанта полиции Ивана Григоренко и лейтенанта полиции Алексея Галя во время патрулирования заметил, как двигавшийся в попутном направлении автомобиль, загорелся.
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