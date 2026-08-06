Арафатка: как арабский платок завоевал любовь военных и модников планеты

Куфия, шемаг, арафатка — разные названия квадратного платка с характерным узором. В XX столетии его носили палестинские повстанцы и британские коммандос, он символизировал арабскую экзотику, левые взгляды и облик «сферического террориста в вакууме».
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