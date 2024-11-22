Экскурсии по выставке «Золотая черепаха» пройдут для участников СВО и членов их семей

В Москве продолжается фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Для участников специальной военной операции и их семей организаторы подготовили увлекательные познавательные экскурсии, в которых примут участие биологи и профессиональные фотографы.
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