"Израильтяне этого не забудут, Москва ответит за всё": после победы над ХАМАС, в Израиле пообещали взяться за Россию

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Спички - не игрушка

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  • Valery
    Наверное с проплывающего судна за борт топор уронили не очень удачно.ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА...
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