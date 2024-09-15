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Погибшие российские добровольцы заявили о конфликте с командиром. В ситуации поручил разобраться Белоусов

Погибшие российские добровольцы заявили о конфликте с командиром. В ситуации поручил разобраться Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, служившими в 87-м отдельном стрелковом полке Южного военного округа (ЮВО).

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Расстреливать таких тварей надо сразу
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2 час.
СХ
Сергей Храмов
Давно вводить в России смертную казнь для таких тварей которые творят в дейсвующей армии такое. РВСН.
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2 час.

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