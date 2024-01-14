Обман потребителей обойдется банкам в 0,1% от капитала

Одной из важнейших для Центробанка (ЦБ) задач на данный момент является подготовка законопроекта, который предусматривает многократное повышение штрафов для банков за обман потребителей финансовых услуг, рассказали «Известиям» два источника «Известий», близкие к Центробанку.
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