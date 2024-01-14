ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Поручик
    Поделился правильноАкадемический пас...
  • Владимир Соловьев
    Может, напрасно ФРГ разбрасывается снарядами для Украины?!В Польше заявили ...
  • Леонид Ла Рошель
    Прэлэстно! Батутистка раскрыла свои "влажные мечты" - что бы она сделала, если бы была со стороны России. И в чём-то ...Захарова прокомме...

Обман потребителей обойдется банкам в 0,1% от капитала

Обман потребителей обойдется банкам в 0,1% от капитала

Одной из важнейших для Центробанка (ЦБ) задач на данный момент является подготовка законопроекта, который предусматривает многократное повышение штрафов для банков за обман потребителей финансовых услуг, рассказали «Известиям» два источника «Известий», близкие к Центробанку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх