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В гостях в Центре ´Покрова´ - дети, находящиеся на оздоровительном отдыхе в санатории ´Радуга´.

В гостях в Центре ´Покрова´ - дети, находящиеся на оздоровительном отдыхе в санатории ´Радуга´.

Говорят, лето - это маленькая жизнь, которая наполнена яркими событиями. Одним из таких для детей, находящихся на оздоровительном отдыхе в санатории ´Радуга´, стало посещение Центра поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´.

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