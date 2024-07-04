В гостях в Центре ´Покрова´ - дети, находящиеся на оздоровительном отдыхе в санатории ´Радуга´.

Говорят, лето - это маленькая жизнь, которая наполнена яркими событиями. Одним из таких для детей, находящихся на оздоровительном отдыхе в санатории ´Радуга´, стало посещение Центра поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´.
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