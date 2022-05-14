Сезон РПЛ-2022/23 начнется 17 или 24 июля. Матч за Суперкубок пройдет 10 или 17 июля

Новый чемпионат России начнется 17 или 24 июля. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на проект структуры календаря следующего сезона.

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