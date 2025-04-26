Дело художника Конашенка о теракте в «Крокусе» поступило в суд

Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге.