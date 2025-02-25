Литва начала демонтировать линии электропередачи в сторону России

Литва начала процесс демонтажа линий электропередач в сторону Калининградской области России, 25 февраля сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса.
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