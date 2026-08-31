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Казанда мотоцикл һәм Mazda катнашында авария булган, мотоциклчы авыр җәрәхәтләр алган

Казанда мотоцикл һәм Mazda катнашында авария булган, мотоциклчы авыр җәрәхәтләр алган

Казанда мотоцикл һәм җиңел машина катнашында юл-транспорт һәлакәте булган, мотоцикл белән идарә иткән курьерны хастаханәгә озатканнар.

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