Конец эпохи «золотого» клана Пугачевой: как живет семья «примадонны»

«Золотой» клан певицы Аллы Пугачевой переживает конец своей эпохи. Как сообщает «Царьград», семья «примадонны» вынуждена «собирать по сусекам» остатки былого финансового благополучия.
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