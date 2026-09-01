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Конец эпохи «золотого» клана Пугачевой: как живет семья «примадонны»

Конец эпохи «золотого» клана Пугачевой: как живет семья «примадонны»

«Золотой» клан певицы Аллы Пугачевой переживает конец своей эпохи. Как сообщает «Царьград», семья «примадонны» вынуждена «собирать по сусекам» остатки былого финансового благополучия.

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