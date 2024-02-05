Система видеоаналитики «Сфера» смогла найти больше 1,3 тысячи пропавших людей в Москве

С 2020 года благодаря этой система удалось задержать более 1,5 тысячи преступников. Система работает только в московском транспортеМосковская система видеоаналитики под названием «Сфера» смогла найти больше 1324 пропавших людей.
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