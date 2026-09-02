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«Госуслуги Моя школа» 2026: как подключить сервис, посмотреть меню столовой и оплатить питание

«Госуслуги Моя школа» 2026: как подключить сервис, посмотреть меню столовой и оплатить питание

В системе образования в рамках цифровизации создаются удобные дополнительные услуги для родителей: теперь выбрать ребенку меню в школьной столовой и оплатить питание можно онлайн.

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