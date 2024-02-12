Крошечное государство, с которым не хотят воевать. Одно заявление Путина вызвало переполох у турок

Фото: globallookpress.com Вчера 52K прочитали Турецкое издание Haber7 на фоне недавнего интервью президента России американскому журналисту Такеру Карлсону и поднявшейся вслед за этим истерии на Западе припомнило один важный диалог о ядерном оружии, о котором все уже могли подзабыть.