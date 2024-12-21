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Экс-жена Сафонова о том, почему добивалась психэкспертизы Матвея: «Он придумывает исковые заявления, а его слова расходятся с делами. Предположила, что у него синдромом сутяжничества»

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Анастасия Казачек направила ходатайство после матча Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» (2:4), отметив, что вратарь страдает синдромом внезапного богатства, синдромом сутяжничества и, возможно, также синдромом раздвоения личности.

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