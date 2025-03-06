Арбитраж арестовал имущество бизнесмена Гайсина на миллионы рублей

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество бизнесмена Малика Гайсина и других бывших руководителей национализированного «Уралбиофарма» на 22,7 миллиона рублей, взыскания которых добились новые владельцы завода.
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