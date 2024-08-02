На крышу многоэтажки в Севастополе упала часть сбитой ракеты ATACMS

Михаил Развожаев сообщил о результатах обследования одного из домов по улице Симонка в Севастополе.Как сообщил губернатор Севастополя, после обследования одного из домов на улице Симонка установлено, что на крышу девятиэтажного дома упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS.