На крышу многоэтажки в Севастополе упала часть сбитой ракеты ATACMS

Михаил Развожаев сообщил о результатах обследования одного из домов по улице Симонка в Севастополе.Как сообщил губернатор Севастополя, после обследования одного из домов на улице Симонка установлено, что на крышу девятиэтажного дома упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS.
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